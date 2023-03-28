Стартовала новая акция "Вместе очистим водоемы от синтетических сетей"

Стартовала новая акция под названием "Вместе очистим водоемы от синтетических сетей"

Стартовала новая акция под названием "Вместе очистим водоемы от синтетических сетей"

Об этом Report сообщила пресс-секретарь министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова.

Представитель министерства подчеркнула, что регулярно принимаются меры в отношении тех, кто наносит вред водоемам страны, ее экосистеме и биоресурсам, и в этом деле необходима общественная поддержка: "Во избежание истощения рыбных ресурсов, для пополнения природной популяции выпускаемых в водоемы мальков, призываем представителей медиа и общественности, всех граждан присоединиться к акции "Вместе очистим водоемы от синтетических сетей", потому что в этом деле роль общества решающая".

Об обнаруженных синтетических сетях можно сообщать через страницы министерства в соцсетях или группу в Telegram, указав точные координаты.