Стартовала новая акция "Вместе очистим водоемы от синтетических сетей"

Стартовала новая акция под названием "Вместе очистим водоемы от синтетических сетей"
Об этом Report сообщила пресс-секретарь министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова.
Представитель министерства подчеркнула, что регулярно принимаются меры в отношении тех, кто наносит вред водоемам страны, ее экосистеме и биоресурсам, и в этом деле необходима общественная поддержка: "Во избежание истощения рыбных ресурсов, для пополнения природной популяции выпускаемых в водоемы мальков, призываем представителей медиа и общественности, всех граждан присоединиться к акции "Вместе очистим водоемы от синтетических сетей", потому что в этом деле роль общества решающая".
Об обнаруженных синтетических сетях можно сообщать через страницы министерства в соцсетях или группу в Telegram, указав точные координаты.