Серьезный подход к отходам: как заработать на мусоре - МНЕНИЕ

Совладать с горами производимых человечеством твердых бытовых отходов – не такая легкая задача. Как и во многих странах мира, утилизация мусора является одной из основных проблем в Азербайджане. Ежегодно каждый житель планеты производит 300-400 кг бытовых отходов.

Отметим, что в нашей стране, со стороны государства уделяется огромное внимание охране окружающей среды. В связи с этим, в 2018 году президентом Ильхамом Алиевым была утверждена Национальная стратегия совершенствования управления твердыми бытовыми отходами на 2018-2022 гг.

А с начала 2019 года в Баку со стороны Исполнительной Власти совместно с британской компанией "MottMacDonald" стартовала программа по раздельному сбору и транспортировке бытовых отходов. В Баку были завезены новые, современные пластиковые контейнеры для сбора бытовых отходов. Однако, к сожалению, пока они установлены только в четырех центральных районах столицы.Хотя во многих странах мира практика по раздельному сбору мусора уже привела в существенному упрощению утилизации бытовых отходов.

Наряду с этим, ежегодно на территории пляжей со стороны Общественного объединения IDEA, волонтеров и других организаций проводятся акции по очистке мусора. Но, к сожалению, судя по скоплению мусора невольно приходишь к выводу, что наше население пока не готово к сортировке отходов и правилам их выноса.

С другой стороны, сбор и утилизация мусора со стороны ЖКХ-структур, в руках которых сосредоточен весь "мусорный" поток, занимает слишком много времени.Поэтому было бы не плохо внедрить интегрированное управление отходам, а именно подключить к данный отрасли частный сектор.

Таким образом сбор, развитие и распространение переработки бытовых отходов, опираясь на мировую практику, существенно, помог бы уменьшить объемы мусора в стране и принести частным предпринимателям дополнительный источник доходов. Основываясь на опыте развитых стран, окупить вложенные расходы можно будет на производстве тепла и газа. Однако, вместо того чтобы начать зарабатывать фактически из ничего, частные предприниматели выдерживают паузу, а мусор продолжает копиться на свалках и загрязнять окружающую среду. Стоит отметить, что рентабельность бизнеса, составляет 60-70%.

Тем более, что пару месяцев назад, в Исполнительной власти (ИВ) Баку состоялось совещание с участием руководителей хозяйственных и других сфер обслуживания столицы, посвященное санитарной чистоте столицы и ее районов. В результате, начальник Гарадагского ЖКХО Расим Ахмедов освобожден от занимаемой должности, начальнику Ясамальского ЖКХО сделано серьезное предупреждение, представителю же главы ИВ Сураханского района от поселка Зых вынесен выговор.

Так может быть самое время начинать так называемый тандем: потребителей, как мы писали выше, уже приучают к сортировке бытовых отходов, предприниматели займутся его переработкой, а власти – поддержкой и координацией процесса.

Кстати говоря, на Западе каждый мусорный пакет на счету у мусороперерабатывающих компаний. К примеру, в Германии, Норвегии, США, Финляндии и т.д. крупные предприятия исчисляют свои доходы "на мусоре" в миллиардах евро.

Таким образом, бизнес-компании убивают сразу два зайца - обеспечат себе постоянный доход от неограниченного запаса сырья и совершат благое дело — охраняют окружающую среду и своих близких от вредных отходов.