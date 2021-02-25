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Прогноз погоды в Азербайджане на 26 февраля

Прогноз погоды в Азербайджане на 26 февраля Будет дуть умеренный юго-западный ветер
Экология
25 февраля 2021 г. 14:14
Прогноз погоды в Азербайджане на 26 февраля

26 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит около 0 градусов, местами до 1 градуса мороза, днем - 4-7 градусов тепла, в Баку ночью около 0 градусов, днем 4-7 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 773 до 769 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем 50-55%.

26 февраля в районах Азербайджана в основном без осадков. Местами туман, ветер западный.

Температура воздуха составит ночью 1-6 градусов мороза, днем – 7-11 градусов тепла, в горах ночью – 5-10, в высокогорных районах - 12-16, днем 0-5 градусов мороза.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 26-27 февраля на Абшеронском полуострове слабое и умеренное колебание метеорологических факторов положительно скажутся на самочувствии метеочувствительных людей.

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