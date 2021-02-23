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Завтра в Баку ожидается сильный снег, метель

Завтра в Баку ожидается сильный снег, метель Будет дуть сильный северо-западный ветер
Экология
23 февраля 2021 г. 13:42
Завтра в Баку ожидается сильный снег, метель

24 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидается снег, местами интенсивный.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет дуть сильный северо-западный ветер.

Есть вероятность метели. Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью и днем составит 0-4 градуса мороза.

Атмосферное давление повысится с 771 до 779 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 85-95%. Утром и ночью на дорогах - гололедица.

24 февраля в районах Азербайджана временами пасмурно, ожидаются осадки, снег, местами интенсивный и сильный. Умеренный западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха составит ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, в горах ночью - 5-10, днем - 0-5 градусов мороза, в горных и предгорных районах на дорогах ожидается гололедица.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 24 февраля на Абшеронском полуострове ожидается снижение температуры на фоне северного ветра – хазри, что неблагоприятно для метеозависимых людей.

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Версия на английском языке Heavy snow, blizzard predicted tomorrow in Baku
Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda intensiv qar yağacaq, çovğun olacaq

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