Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 9 января в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди, днем временно прекратятся осадки. Временами усиливающийся юго-западный ветер вечером перейдет в сильный северо-западный ветер, ближе к ночи ожидается усиление.

Ночью температура воздуха составит 5-7, днем 9-12 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 5-7, днем 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 754 мм до 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 80-90%.

В районах Азербайджана 9 января временами ожидаются дожди, в горных территориях ожидается снег. Западный ветер временами усилится в некоторых местах.

Ночью температура воздуха составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 7-12 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов, в высокогорьях – 7-11 градусов мороза, днем 3-8 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 9 января на фоне снижения атмосферного давления временами усиливающийся южный ветер в ночь с 9 на 10 января сменится на сильный северный ветер. Относительная изменчивость метеорологических факторов в течение короткого времени неблагоприятна для большинства людей.