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Прогноз погоды на 9 января

Прогноз погоды на 9 января Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 9 января
Экология
8 января 2021 г. 13:12
Прогноз погоды на 9 января

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 9 января.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, 9 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Утром и вечером местами туман, умеренный юго-западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 3-6, днем 7-10 градусов тепла, в Баку ночью составит 3-5, днем 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 767 до 763 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 55-60%.

9 января в районах Азербайджана в основном без осадков. Местами возможен туман, западный ветер временами усилится.

Температура воздуха ночью составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, в высокогорных районах 7-9 градусов мороза, днем 2-7 градусов тепла.

Временами усиливающийся юго-западный ветер на Абшеронском полуострове 9 января может вызвать чувство беспокойства у метеочувствительных людей.

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