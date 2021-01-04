Прогноз погоды в Азербайджане на 5 января

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 5 января

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 5 января.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, 5 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. В некоторых местах будет туман. Северный ветер днем сменится на южный.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 1-3, днем 6-8 градусов тепла.

Атмосферное давление превысит норму и составит 775 мм ртутного столба, относительная влажность 60-70%.

5 января в районах Азербайджана в основном без осадков. Местами возможен туман, подует западный ветер. Температура воздуха ночью составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 4-9 градусов тепла, в горах ночью 2-7 градуса мороза, днем 2-6 градусов тепла.

Умеренное колебание метеорологических факторов на Абшеронском полуострове 5 января будет относительно благоприятным для метеочувствительных людей.