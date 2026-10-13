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    Красный Крест призвал к срочной деэскалации на Ближнем Востоке

    Другие страны
    • 13 октября, 2026
    • 15:11
    Красный Крест призвал к срочной деэскалации на Ближнем Востоке

    Дальнейшая эскалация боевых действий на Ближнем Востоке может привести к катастрофическим последствиям для десятков миллионов мирных жителей.

    Как передает Report, об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на заявление президента Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяны Сполярич.

    "Гражданское население платит неприемлемо высокую цену за военные операции на Ближнем Востоке. Гибель людей, ранения и разрушения в Саудовской Аравии в последние дни являются еще одним примером разрушительных последствий боевых действий для мирных жителей", - заявила она.

    По словам Сполярич, в Йемене стремительно растут число погибших и перемещенных лиц, а также масштабы разрушений гражданской инфраструктуры, в том числе в Адене и Сане.

    Глава МККК подчеркнула, что стороны конфликта обязаны обеспечивать защиту гражданского населения и гражданских объектов. Она предупредила, что удары по портам, аэропортам и жизненно важной инфраструктуре могут иметь серьезные последствия для населения.

    "Дальнейшее усиление боевых действий станет катастрофой для десятков миллионов людей. Необходимо срочно предпринять усилия по деэскалации и защите гражданского населения", - подчеркнула Сполярич.

    Мирьяна Сполярич Эскалация на Ближнем Востоке Международный комитет Красного Креста (МККК)
    BQXK: Yaxın Şərqdə gərginlik on milyonlarla insan üçün fəlakətli nəticələrə gətirib çıxara bilər
    ICRC calls for urgent de-escalation in Middle East
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