Центробанки Азербайджана и Узбекистана обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества

Центральные банки Азербайджана и Узбекистана обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Казымов написал в соцсети X.

Он отметил, что в рамках делового визита в Ташкент встретился с председателем Центробанка Узбекистана Тимуром Ишметовым.

"На встрече мы провели обсуждения вокруг текущей макроэкономической ситуации в обеих странах, предстоящих вызовов и других вопросов, представляющих взаимный интерес. Выразив удовлетворение уровнем существующего сотрудничества между центральными банками, мы рассмотрели перспективы расширения взаимного обмена опытом и дальнейшего углубления связей", - написал он.