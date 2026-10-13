Центробанки Азербайджана и Узбекистана обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества
Финансы
- 13 октября, 2026
- 15:14
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Центральные банки Азербайджана и Узбекистана обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.
Как сообщает Report, об этом председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Казымов написал в соцсети X.
Он отметил, что в рамках делового визита в Ташкент встретился с председателем Центробанка Узбекистана Тимуром Ишметовым.
"На встрече мы провели обсуждения вокруг текущей макроэкономической ситуации в обеих странах, предстоящих вызовов и других вопросов, представляющих взаимный интерес. Выразив удовлетворение уровнем существующего сотрудничества между центральными банками, мы рассмотрели перспективы расширения взаимного обмена опытом и дальнейшего углубления связей", - написал он.
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