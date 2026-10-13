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    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Центробанки Азербайджана и Узбекистана обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества

    Финансы
    • 13 октября, 2026
    • 15:14
    Центробанки Азербайджана и Узбекистана обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества

    Центральные банки Азербайджана и Узбекистана обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.

    Как сообщает Report, об этом председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Казымов написал в соцсети X.

    Он отметил, что в рамках делового визита в Ташкент встретился с председателем Центробанка Узбекистана Тимуром Ишметовым.

    "На встрече мы провели обсуждения вокруг текущей макроэкономической ситуации в обеих странах, предстоящих вызовов и других вопросов, представляющих взаимный интерес. Выразив удовлетворение уровнем существующего сотрудничества между центральными банками, мы рассмотрели перспективы расширения взаимного обмена опытом и дальнейшего углубления связей", - написал он.

    Центробанки Азербайджана и Узбекистана обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества
    Центробанки Азербайджана и Узбекистана обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) Азербайджано-узбекистанские отношения
    Фото
    Azərbaycan və Özbəkistan Mərkəzi Bankları qarşıda duran çağırışları müzakirə edib
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    Central banks of Azerbaijan and Uzbekistan discuss prospects for further cooperation
    44 - Tezliklə
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