Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 22 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове местами возможен дождь. Ночью местами на полуострове осадки примут интенсивный характер, возможны грозы. Сильный северо-западный ветер днем сменится умеренным северо-восточным ветром.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 13-16, днем 18-21 градус тепла, в Баку ночью 14-16, днем 19-21 градус тепла. Атмосферное давление повысится с 761 мм до 767 мм ртутного столба, относительная влажность составит 75-85%.

В районах Азербайджана будут грозы, временами дожди. На отдельных территориях осадки примут интенсивный характер, в горных территориях есть вероятность мокрого снега, снега. Днем в большинстве районов преимущественно без осадков. Утром на отдельных территориях будет туман. Прогнозируется западный ветер, скорость которого временами усилится. Ночью температура воздуха составит 15-18, днем 22-27 градусов тепла, в горах ночью 3-7, днем 7-11 градусов тепла.