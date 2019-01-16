Умайра Тагиева: Предупреждение о крайне опасном гидрометявлении связано с очень сильным ветром

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Баку. 16 января. REPORT.AZ/ "Предупреждение в связи с крайне опасным гидрометеорологическим явлением, ожидаемым 17 января, связано с очень сильным ветром".

Об этом Report сказала директор Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

Она отметила, что в Азербайджане, являющемся членом Всемирной метеорологической организации, прогнозы и предупреждения даются в соответствии с критериями, принятыми в мировой практике: "Прогнозируемое на завтра крайне опасное гидрометеорологическое явление характеризуется максимальной силой ветра 30 метров в секунду и больше. Это относится к акватории Каспийского моря. Высота волны в 6-8 метров и выше оценивается как крайне опасное метеорологическое явление".

По словам директора, скорость ожидающегося завтра ветра будет сильнее в морской акватории: "На Абшеронском полуострове ожидается сильный ветер скоростью 30 метров и выше. Это означает, что ветки некоторых сухих деревьев могут сломаться и пр. Завтра население должно быть внимательным. Пожилым людям не следует выходить на улицы без надобности, родители не должны отпускать детей на улице без надзора".

У.Тагиева отметила, что крайне опасное гидрометеорологическое явление в районах будет сопровождаться обильными осадками и снегом.

Она призвала людей не впадать в панику из-за заголовков новостей, нормально принимать их.