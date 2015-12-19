Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 20 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется слабый туман. Будет преобладать умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 0-4, днем 8-11 градусов тепла, в Баку ночью 1-3, днем 9-11 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков, ночью и утром вероятен туман, в восточных районах будет моросить. Прогнозируется умеренный западный ветер.

Ночью температура воздуха составит от -2 до +3 градусов, днем 7-12 градусов тепла, в горах ночью 2-7 градусов мороза, днем 2-7 градусов тепла.