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Министр: За последние 10 лет уровень воды в Каспийском море понизился на 114 см

Министр: За последние 10 лет уровень воды в Каспийском море понизился на 114 см За последние 5 лет уровень Каспийского моря понизился на 69 см, а за последние 10 лет - на 114 см.
Экология
2 ноября 2023 г. 10:59
Министр: За последние 10 лет уровень воды в Каспийском море понизился на 114 см

За последние 5 лет уровень Каспийского моря понизился на 69 см, а за последние 10 лет - на 114 см.

Как сообщает Report, об этом министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев заявил на заседании экспертной группы по изучению причины изменения уровня Каспия, а также разработке соответствующих адаптивных мер.

Он отметил, что сегодняшнее состояние окружающей среды Каспийского моря и динамика падения его уровня вызывают беспокойство.

М. Бабаев сказал, что чем быстрее изменяется уровень моря, тем тяжелее будут последствия.

"Колебания уровня Каспийского моря влияют на состояние прибрежных зон и ряда связанных с морем секторов экономики таких как рыболовство, морской транспорт, деятельность портов, строительство", - добавил министр.

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Версия на английском языке Minister: Over past 10 years, water level in Caspian Sea dropped by 114 cm
Версия на азербайджанском языке Nazir: "Son 10 ildə Xəzər dənizində suyun səviyyəsi 114 sm aşağı enib"

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