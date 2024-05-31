О нас

Концентрация пыли в воздухе в Баку и на Абшероне превышает норму в 2 раза

Концентрация пыли в воздухе в Баку и на Абшероне превышает норму в 2 раза Концентрация пыли в воздухе в Баку и на Абшеронском полуострове превышает норму в 2 раза.
Экология
31 мая 2024 г. 09:27
Концентрация пыли в воздухе в Баку и на Абшероне превышает норму в 2 раза

Концентрация пыли в воздухе в Баку и на Абшеронском полуострове превышает норму в 2 раза.

Как сообщает Report, об этом сказала сотрудник Национальной службы гидрометеорологии Гульнара Аббасова.

По ее словам, пыль, наблюдаемая в воздухе, носит трансграничный характер и связана с метеорологическими условиями: "Ожидается, что 1 июня в результате смены направления ветра с юго-восточного на северо-западное концентрация пыли упадет до пределов нормы. Причиной пыльной погоды является пыльный туман, проникший на территорию страны вместе с воздушными массами из Туркменистана".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Tozlu hava şəraiti davam edir

Самое читаемое

В Баку и на Абшероне наблюдается пылевой туман
В Баку и на Абшероне наблюдается пылевой туман
26 мая 2024 г. 12:33
Сегодня в Азербайджане отмечается День независимости
Сегодня в Азербайджане отмечается День независимости
28 мая 2024 г. 00:00
В Харькове собираются строить подземный город площадью 236 тыс. кв.м
ФотоВ Харькове собираются строить подземный город площадью 236 тыс. кв.м
24 мая 2024 г. 10:06
Президент и первая леди приняли участие в презентации проекта Crescent Bay и открытии ТЦ Crescent Mall в Баку
ФотоПрезидент и первая леди приняли участие в презентации проекта "Crescent Bay" и открытии ТЦ "Crescent Mall" в Баку
27 мая 2024 г. 18:26
В Баку ожидается сильный ветер, в районах выпадет град
В Баку ожидается сильный ветер, в районах выпадет град
26 мая 2024 г. 12:39
Концентрация пыли в воздухе в Баку и на Абшероне превышает норму в 2,8 - 3,2 раза
Концентрация пыли в воздухе в Баку и на Абшероне превышает норму в 2,8 - 3,2 раза
27 мая 2024 г. 09:29
В бакинском дачном массиве отключат воду
В бакинском дачном массиве отключат воду
28 мая 2024 г. 15:05
В результате наводнения в Грузии повреждена инфраструктура
В результате наводнения в Грузии повреждена инфраструктура
26 мая 2024 г. 15:17
Spectator: Колониальная империя Макрона разваливается на глазах
Spectator: Колониальная империя Макрона разваливается на глазах
26 мая 2024 г. 12:55
В результате наводнения прекращено водоснабжение 16 сел и городов на севере Армении
В результате наводнения прекращено водоснабжение 16 сел и городов на севере Армении
26 мая 2024 г. 15:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi