Концентрация пыли в воздухе в Баку и на Абшероне превышает норму в 2 раза

Концентрация пыли в воздухе в Баку и на Абшеронском полуострове превышает норму в 2 раза.

Концентрация пыли в воздухе в Баку и на Абшеронском полуострове превышает норму в 2 раза.

Как сообщает Report, об этом сказала сотрудник Национальной службы гидрометеорологии Гульнара Аббасова.

По ее словам, пыль, наблюдаемая в воздухе, носит трансграничный характер и связана с метеорологическими условиями: "Ожидается, что 1 июня в результате смены направления ветра с юго-восточного на северо-западное концентрация пыли упадет до пределов нормы. Причиной пыльной погоды является пыльный туман, проникший на территорию страны вместе с воздушными массами из Туркменистана".