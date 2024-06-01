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В Дашкесане выпал град диаметром 2 см

В Дашкесане выпал град диаметром 2 см В Дашкесанском районе выпал град диаметром 20 мм.
Экология
1 июня 2024 г. 18:29
В Дашкесане выпал град диаметром 2 см

В Дашкесанском районе выпал град диаметром 20 мм.

Как передает Report, об этом говорится в сводке Национальной службы гидрометеорологии о фактической погоде, наблюдаемой на территории Азербайджана.

Согласно информации на 17:00 субботы, в Гяндже, Дашкесане, Гядабейе, Гёйгёле, Шамкире, Мингячевире, Шеки, Шахдаге, Огузе, Тертере прошли грозы, наблюдались ливни.

Кроме того, в Дашкесанском районе выпал град диаметром 20 мм, в селах Кярямли и Шахрияр Гёйгёльского района - 10-14 мм, в Гядабейском районе - 6 мм.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 25, в Нахчыванской АР - 34, в низменных районах - 36, в горных - 19 градусов тепла.

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