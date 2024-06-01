Репортаж из парка редких деревьев в Баку

15:32

В Баку на территории Национальной академии наук расположен парк редких деревьев, заложенный по случаю 100-летнего юбилея со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сказала в Report вице-президент НАНА, директор Института молекулярной биологии и биотехнологии Ирада Гусейнова, деревья для парка завезены из районов страны.

"Наша цель - расширить территорию парка. А пока процесс адаптации редких деревьев продолжается. Здесь посажено 50 редких декоративных пород деревьев и 50 кустарников. Все они привезены из разных мест и требуют различных условий. В парке редких деревьев растут кавказская пальма, гирканский клен, ленкоранская акация, граб, железное дерево, каштан, дуб, восточный платан и другие саженцы", - сказала она.

"Мы стремимся защитить исчезающие растения и деревья нашей флоры, поэтому в парке высажены именно местные редкие виды деревьев". - подчеркнула И.Гусейнова.