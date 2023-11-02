О нас

Боевики ХАМАС использовали 100 женщин и детей как живой щит

Боевики ХАМАС использовали 100 женщин и детей как живой щит Радикальное палестинское движение ХАМАС использовало около 100 женщин и детей в качестве живого щита во время боев с Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) за свою базу в районе Джебалии.
Другие страны
2 ноября 2023 г. 09:17
Боевики ХАМАС использовали 100 женщин и детей как живой щит

Радикальное палестинское движение ХАМАС использовало около 100 женщин и детей в качестве живого щита во время боев с Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) за свою базу в районе Джебалии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил израильский новостной портал Ynetnews.

По его данным, солдаты израильской пехотной бригады "Гивати" стали свидетелями "шокирующей ситуации" во время боя за базу элитной 17-й бригады ХАМАС недалеко от Джебалии в секторе Газа. По словам представителя ЦАХАЛ, около 100 женщин и детей были вытеснены боевиками из укрытий вперед, чтобы действовать как живой щит. "Мы готовы столкнуться с новыми случаями такого циничного и жестокого использования гражданских лиц", - сказал израильский военный.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Власти Японии намерены выделить свыше $113 млрд на стимулирование экономики
Власти Японии намерены выделить свыше $113 млрд на стимулирование экономики
2 ноября 2023 г. 08:59
Глава МИД Уругвая подал в отставку из-за скандала с выдачей паспорта наркоторговцу
Глава МИД Уругвая подал в отставку из-за скандала с выдачей паспорта наркоторговцу
2 ноября 2023 г. 08:05
Администрация Байдена разрабатывает стратегию борьбы с исламофобией
Администрация Байдена разрабатывает стратегию борьбы с исламофобией
2 ноября 2023 г. 07:17
В США продлили режим ЧП из-за угрозы распространения оружия массового поражения
В США продлили режим ЧП из-за угрозы распространения оружия массового поражения
2 ноября 2023 г. 05:29
На юге Мексики при крушении самолета погибли четыре человека
На юге Мексики при крушении самолета погибли четыре человека
2 ноября 2023 г. 04:47
В Палате представителей США потребовали запретить покупать дроны из КНР
В Палате представителей США потребовали запретить покупать дроны из КНР
2 ноября 2023 г. 04:08
Испытательный пуск американской МБР Minuteman III оказался неудачным
Испытательный пуск американской МБР Minuteman III оказался неудачным
2 ноября 2023 г. 03:24
Маск назвал ИИ потенциальной угрозой существованию человечества
Маск назвал ИИ потенциальной угрозой существованию человечества
2 ноября 2023 г. 02:51
Три подростка получили ножевые ранения в школе в Лос-Анджелесе
Три подростка получили ножевые ранения в школе в Лос-Анджелесе
2 ноября 2023 г. 01:47
Армия Израиля заявила, что прорвала линию обороны ХАМАС на севере сектора Газа
Армия Израиля заявила, что прорвала линию обороны ХАМАС на севере сектора Газа
2 ноября 2023 г. 01:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi