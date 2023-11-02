Боевики ХАМАС использовали 100 женщин и детей как живой щит

Радикальное палестинское движение ХАМАС использовало около 100 женщин и детей в качестве живого щита во время боев с Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) за свою базу в районе Джебалии.

Радикальное палестинское движение ХАМАС использовало около 100 женщин и детей в качестве живого щита во время боев с Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) за свою базу в районе Джебалии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил израильский новостной портал Ynetnews.

По его данным, солдаты израильской пехотной бригады "Гивати" стали свидетелями "шокирующей ситуации" во время боя за базу элитной 17-й бригады ХАМАС недалеко от Джебалии в секторе Газа. По словам представителя ЦАХАЛ, около 100 женщин и детей были вытеснены боевиками из укрытий вперед, чтобы действовать как живой щит. "Мы готовы столкнуться с новыми случаями такого циничного и жестокого использования гражданских лиц", - сказал израильский военный.