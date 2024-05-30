Стартовал тренинговый этап проекта "Молодой пчеловод"

В Габалинском районе продолжается очередной этап проекта "Молодой пчеловод", реализуемого с 2021 года по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой. Проект осуществляется в рамка

В Габалинском районе продолжается очередной этап проекта "Молодой пчеловод", реализуемого с 2021 года по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой. Проект осуществляется в рамках "Года солидарности во имя зеленого мира" и 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Об этом Report сообщили в Общественном объединении IDEA,

Отмечается, что в этом году на предварительном этапе проекта "Молодой пчеловод" в Габалинском районе состоялся отборочный тур. Для участия в проекте было подано более 50 заявок из Габалы и прилегающих районов. Из них 39 были сочтены подходящими для проекта и допущены к очередному этапу.

Двадцать молодых семей, получивших в отборочном туре право участия в проекте, привлечены к тренингам. В ходе тренингов, проводимых в Габалинском районе с 22 мая, молодые пчеловоды получат теоретические и практические знания. Тренинги продлятся месяц и будут проходить в три этапа. По итогам тренингов молодым пчеловодам будут предоставлены пчелиная семья и ульи, необходимые для ведения пчеловодческого хозяйства, одежда пчеловода, аппарат для процеживания меда и другие необходимые средства. На последующем этапе будет осуществлено распределение пчелиных семей с созданием для участников необходимых условий для эффективного осуществления производственного процесса.

Напомним, что целью проекта, реализуемого по инициативе Общественного объединения IDEA Молодежным фондом Азербайджанской Республики, Государственным агентством занятости и ABAD, является увеличение ареала пчел, являющихся защитниками биоразнообразия, содействие развитию в регионах Азербайджана пчеловодства как вида экопредпринимательства, создание условий для производства натурального меда. Проект также призван содействовать улучшению материального благосостояния молодых семей, обеспечению занятости молодежи.