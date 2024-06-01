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В Геранбое выпал град

В Геранбое выпал град В селе Бёйрю и ближайших к нему населенных пунктах Геранбойского района выпал град.
Экология
1 июня 2024 г. 20:10
В Геранбое выпал град

В селе Бёйрю и ближайших к нему населенных пунктах Геранбойского района выпал град.

Об этом сообщает корреспондент западного бюро Report.

Согласно информации, продолжавшееся в течение нескольких минут природное явление нанесло ущерб фруктовым садам и автомобилям.

В Национальной службе гидрометеорологии отметили, что осадки наблюдались в Дашкесане, Гядабейе, Гёйгёле, Шеки, Агдаме, Нафталане, Хыналыге, Губе, Грызе, Гусаре, Геранбое, Загатале, Габале, Шахдаге, Балакяне, Мингячевире, Сарыбаше (Гах), Гёйчае.

В частности, около 17:30-17:35 в селах Бёйрю, Мешали, Шафаг и Зейва Геранбойского района выпал град диаметром 10-15 мм.

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