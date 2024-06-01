В Геранбое выпал град

В селе Бёйрю и ближайших к нему населенных пунктах Геранбойского района выпал град.

В селе Бёйрю и ближайших к нему населенных пунктах Геранбойского района выпал град.

Об этом сообщает корреспондент западного бюро Report .

Согласно информации, продолжавшееся в течение нескольких минут природное явление нанесло ущерб фруктовым садам и автомобилям.

В Национальной службе гидрометеорологии отметили, что осадки наблюдались в Дашкесане, Гядабейе, Гёйгёле, Шеки, Агдаме, Нафталане, Хыналыге, Губе, Грызе, Гусаре, Геранбое, Загатале, Габале, Шахдаге, Балакяне, Мингячевире, Сарыбаше (Гах), Гёйчае.

В частности, около 17:30-17:35 в селах Бёйрю, Мешали, Шафаг и Зейва Геранбойского района выпал град диаметром 10-15 мм.