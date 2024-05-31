Завтра воздух в Азербайджане прогреется до 35 градусов

1 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

1 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Ближе к ночи в некоторых пригородных территориях возможны кратковременные осадки и грозы. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер, который во второй половине дня усилится.

Температура воздуха ночью составит 15-20°, днем - 29-34° тепла. Атмосферное давление - 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, днем - 45-50%.

В некоторых районах Азербайджана временами ожидаются дожди, местами ливневого характера, возможны грозы, град и туман, в высокогорных районах - мокрый снег. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-22°, днем - 30-35° тепла, в горах ночью 11-16°, днем - 16-21° тепла.