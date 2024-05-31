О нас

Завтра воздух в Азербайджане прогреется до 35 градусов

Завтра воздух в Азербайджане прогреется до 35 градусов 1 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Экология
31 мая 2024 г. 13:19
Завтра воздух в Азербайджане прогреется до 35 градусов

1 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Ближе к ночи в некоторых пригородных территориях возможны кратковременные осадки и грозы. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер, который во второй половине дня усилится.

Температура воздуха ночью составит 15-20°, днем - 29-34° тепла. Атмосферное давление - 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, днем - 45-50%.

В некоторых районах Азербайджана временами ожидаются дожди, местами ливневого характера, возможны грозы, град и туман, в высокогорных районах - мокрый снег. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-22°, днем - 30-35° тепла, в горах ночью 11-16°, днем - 16-21° тепла.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for June 1
Версия на азербайджанском языке Sabahın hava proqnozu: Bakı və Abşeronda 34, rayonlarda 35 dərəcə isti olacaq

Самое читаемое

В Баку и на Абшероне наблюдается пылевой туман
В Баку и на Абшероне наблюдается пылевой туман
26 мая 2024 г. 12:33
Сегодня в Азербайджане отмечается День независимости
Сегодня в Азербайджане отмечается День независимости
28 мая 2024 г. 00:00
Президент и первая леди приняли участие в презентации проекта Crescent Bay и открытии ТЦ Crescent Mall в Баку
ФотоПрезидент и первая леди приняли участие в презентации проекта "Crescent Bay" и открытии ТЦ "Crescent Mall" в Баку
27 мая 2024 г. 18:26
В Баку ожидается сильный ветер, в районах выпадет град
В Баку ожидается сильный ветер, в районах выпадет град
26 мая 2024 г. 12:39
Концентрация пыли в воздухе в Баку и на Абшероне превышает норму в 2,8 - 3,2 раза
Концентрация пыли в воздухе в Баку и на Абшероне превышает норму в 2,8 - 3,2 раза
27 мая 2024 г. 09:29
В бакинском дачном массиве отключат воду
В бакинском дачном массиве отключат воду
28 мая 2024 г. 15:05
В результате наводнения в Грузии повреждена инфраструктура
В результате наводнения в Грузии повреждена инфраструктура
26 мая 2024 г. 15:17
Spectator: Колониальная империя Макрона разваливается на глазах
Spectator: Колониальная империя Макрона разваливается на глазах
26 мая 2024 г. 12:55
В результате наводнения прекращено водоснабжение 16 сел и городов на севере Армении
В результате наводнения прекращено водоснабжение 16 сел и городов на севере Армении
26 мая 2024 г. 15:28
В Армении задержаны еще трое представителей бывшего режима сепаратистов в Карабахе
В Армении задержаны еще трое представителей бывшего режима сепаратистов в Карабахе
25 мая 2024 г. 17:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi