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Ожидается сильный ветер и мокрый снег 

Ожидается сильный ветер и мокрый снег  С 1 по 2 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, временами до 23-25 м/с, 1 июня вечером и 2 ночью и утром в некоторых частях полуострова с порывами до 28 м/с.
Экология
30 мая 2024 г. 16:05
Ожидается сильный ветер и мокрый снег 

С 1 по 2 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, временами до 23-25 м/с, 1 июня вечером и 2 ночью и утром в некоторых частях полуострова с порывами до 28 м/с.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В горных и предгорных районах с полудня 31 мая до вечера 1 июня, а в некоторых местах и 2 июня временами ожидаются дожди и грозы. В отдельных местах (Газах-Гянджа, Дашкесан-Гедабек, Восточный Зангезур, Карабах, Балакян-Шеки, Губа-Гусар, Нагорный Ширван, Центральный Аран, Лянкяран-Астара) ожидаются сильные и интенсивные ливни, град, в высокогорных районах - мокрый снег.

С утра 1 июня до полудня 2 июня ожидается усиление западного ветра до 15-20 м/с, в отдельных местах - до 23-28 м/с.

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