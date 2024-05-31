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В Азербайджане ожидаются ливни и сильный ветер

В Азербайджане ожидаются ливни и сильный ветер 1 июня со второй половины дня и до вечерних часов 2 июня на территории Азербайджана ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20, временами - 23-25 м/с, в некоторых частях полуострова порывы ветра будут достигать 28 м/с.
Экология
31 мая 2024 г. 15:03
В Азербайджане ожидаются ливни и сильный ветер
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1 июня со второй половины дня и до вечерних часов 2 июня на территории Азербайджана ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20, временами - 23-25 м/с, в некоторых частях полуострова порывы ветра будут достигать 28 м/с.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В северных и западных районах ожидаются периодические осадки и грозы.

В отдельных местах (Газах-Гянджа, Дашкесан-Гедабек, Восточный Зангезур, Карабах, Балакян-Шеки, Губа-Гусар, Нагорный Ширван, Центральный Аран, Лянкяран-Астара) ливни будут интенсивными, ожидается град, в высокогорных районах - мокрый снег.

Западный ветер с дневных часов 1 июня и до полудня 2 июня усилится до 15-20 м/с, в отдельных местах - до 23-28 м/с.

Ожидается повышение уровня водности в реках Кура, Араз, Ганых и Габырры, в некоторых реках Большого и Малого Кавказа, Лянкяран-Астаринского региона возможны кратковременные паводки и сели.

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