МЭПР: Наблюдаемая в воздухе пыль носит локальный характер

В Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается пылевой туман, но в отличие от прошлых дней он сегодня носит локальный характер.

В Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается пылевой туман, но в отличие от прошлых дней он сегодня носит локальный характер.

Как сообщает Report, согласно очередному мониторингу, проведенному специалистами Национальной службы гидрометеорологии, причиной пыльной погоды является подъем пылевых масс, образовавшихся на производственных площадях и на поверхности почвы, в верхние слои атмосферы в результате усиления северо-западного ветра до 15-20, а местами 23-27 м/с.

По данным автоматических мониторинговых станций, в настоящее время количество пыли в воздухе превышает норму в 1.6 раза.