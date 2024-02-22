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Байден назвал климатические изменения основной угрозой существованию человечества

Байден назвал климатические изменения основной угрозой существованию человечества Президент США Джо Байден считает, что климатические изменения, а не ядерные вооружения, представляют наиболее серьезную угрозу существованию человечества.
Экология
22 февраля 2024 г. 07:57
Байден назвал климатические изменения основной угрозой существованию человечества

Президент США Джо Байден считает, что климатические изменения, а не ядерные вооружения, представляют наиболее серьезную угрозу существованию человечества.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением американский лидер выступил на предвыборном мероприятии в штате Калифорния.

"Климат представляет собой последнюю экзистенциальную угрозу", - заявил Байден, слова которого приводят журналисты пресс-пула Белого дома.

Американский лидер утверждал, что на фоне напряженности в отношениях с руководством РФ и других стран США "всегда должны беспокоиться по поводу ядерного конфликта".

Ученые полагают, что повышение среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем может привести к необратимым последствиям для экологии. По данным Всемирной метеорологической организации ООН, средняя температура в 2022 году была на 1,15 градуса (1,02 - 1,27 градуса) выше, чем среднегодовые показатели в 1850-1900 годах.

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