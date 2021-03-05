Журналисты снимали репортаж о кражах в США и стали жертвами ограбления

Корреспонденты телеканала KPIX стали жертвами грабителей в калифорнийском округе Сан-Бернардино недалеко от холмов Твин Пикс.
Как передает Report со ссылкой на
В какой-то момент к журналистам подошел вооруженный пистолетом мужчина. Он потребовал отдать ему телевизионное оборудование. Вскоре на помощь грабителю пришли два сообщника. Корреспонденты решили не сопротивляться и отдали дорогостоящую технику.
"Они вышли из автомобиля, один был с пистолетом, он навёл оружие к моему лицу и сказал, что заберёт камеру", - рассказал журналист Дон Форд.
Вскоре полиция сумела найти отобранное оборудование. О поимке преступников ничего неизвестно.