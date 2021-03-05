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Журналисты снимали репортаж о кражах в США и стали жертвами ограбления

Журналисты снимали репортаж о кражах в США и стали жертвами ограбления Корреспонденты телеканала KPIX стали жертвами грабителей в калифорнийском округе Сан-Бернардино недалеко от холмов Твин Пикс
Другие страны
5 марта 2021 г. 23:40
Журналисты снимали репортаж о кражах в США и стали жертвами ограбления

Корреспонденты телеканала KPIX стали жертвами грабителей в калифорнийском округе Сан-Бернардино недалеко от холмов Твин Пикс.

Как передает Report со ссылкой на Daily Mail, это происшествие приключилось с ними, когда они снимали репортаж о краже автомобилей.

В какой-то момент к журналистам подошел вооруженный пистолетом мужчина. Он потребовал отдать ему телевизионное оборудование. Вскоре на помощь грабителю пришли два сообщника. Корреспонденты решили не сопротивляться и отдали дорогостоящую технику.

"Они вышли из автомобиля, один был с пистолетом, он навёл оружие к моему лицу и сказал, что заберёт камеру", - рассказал журналист Дон Форд.

Вскоре полиция сумела найти отобранное оборудование. О поимке преступников ничего неизвестно.

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