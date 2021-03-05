Журналисты снимали репортаж о кражах в США и стали жертвами ограбления

Корреспонденты телеканала KPIX стали жертвами грабителей в калифорнийском округе Сан-Бернардино недалеко от холмов Твин Пикс

Корреспонденты телеканала KPIX стали жертвами грабителей в калифорнийском округе Сан-Бернардино недалеко от холмов Твин Пикс.

Как передает Report со ссылкой на Daily Mail , это происшествие приключилось с ними, когда они снимали репортаж о краже автомобилей.

В какой-то момент к журналистам подошел вооруженный пистолетом мужчина. Он потребовал отдать ему телевизионное оборудование. Вскоре на помощь грабителю пришли два сообщника. Корреспонденты решили не сопротивляться и отдали дорогостоящую технику.

"Они вышли из автомобиля, один был с пистолетом, он навёл оружие к моему лицу и сказал, что заберёт камеру", - рассказал журналист Дон Форд.

Вскоре полиция сумела найти отобранное оборудование. О поимке преступников ничего неизвестно.