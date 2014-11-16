Жители Окинавы выступают против военной базы США на острове

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ На выборах губернатора японского острова Окинава местные жители голосуют за политика, выступающего категорически против крупной военной базы США на острове, передает Report со ссылкой на сообщение РИА "Новости".

На острове Окинава, расположенном на юге Японии, во время выборов губернатора для местных жителей ключевым вопросом является позиция кандидатов по вопросу размещения военной базы США на острове, сообщает агентство.

В Окинаве, по данным Франс Пресс, расположена самая крупная база США в Японии, которая насчитывает 47 тысяч солдат. Она размещена в густонаселенном районе Окинавы, и местные жители относятся к ее присутствию крайне негативно. Они жалуются на постоянный шум и на угрозу несчастных случаев, сообщает агентство. По их мнению, опыт последних лет также показал, что присутствие молодых американцев способствует ухудшению криминальной обстановки. Однако решить вопрос переноса или закрытия военной базы США не удается с 1990 года.

Согласно опросам общественного мнения, на выборах жители отдают предпочтение кандидату в губернаторы Такеши Онага, который выступает против идеи переноса военной базы и желает добиться ее полного закрытия. Как заявляет сам политик Такеши Онага, военная база США на острове приносит только вред, "без нее Окинава был бы более развит".