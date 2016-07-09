​Житель Калифорнии арестован по обвинению в попытке продажи военных секретов США

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Житель американского штата Калифорния арестован по обвинениям в попытке торговли секретной информацией государственной важности, касающейся в том числе технических особенностей военных спутников США. Как передает Reportoб этом говорится в распространенных в пятницу документах суда в Лос-Анджелесе.

По данным прокуратуры, 49-летний инженер Грегори Аллен Джастис, работавший подрядчиком на американское оборонное ведомство, пытался продать конфиденциальную информацию, касающуюся, в частности, программного обеспечения, установленного на некоторых военных и коммерческих спутниках США, человеку, которого он считал российским шпионом. На самом же деле тот был агентом ФБР, работавшим под прикрытием.

Джастис, который работал на минобороны США с 2000 года, занимаясь созданием спутников, признался следователям, что на преступление он пошел, так как ему нужны были деньги якобы на лечение серьезно больной жены.

"Джастис поставил свои алчные интересы превыше национальной безопасности, передав секретную информацию о технологиях США человеку, которого он считал иностранным агентом", - заявил заместитель генерального прокурора США по вопросам национальной безопасности Джон Карлин. "В чужих руках данная информация могла быть использована, чтобы навредить США и их союзникам", - отметил он.

Суд отказался выпустить мужчину под залог, он помещен в одну из калифорнийских тюрем. В случае если Джастиса признают виновным, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Дата начала слушаний по данному делу пока не назначена.