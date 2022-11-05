Житель Франции выиграл 160 млн евро в общеевропейской лотерее

Главный приз европейской лотереи EuroMillions в размере €160 млн достался жителю Франции.

Главный приз европейской лотереи EuroMillions в размере 160 млн евро достался жителю Франции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в субботу газета Le Parisien.

Как уточняет издание, это седьмой самый крупный выигрыш за всю историю этой лотереи во Франции. Самый большой куш в стране сорвал 15 октября 2020 года житель Французской Полинезии, которому счастливый билет принес 220 млн евро.

Пока неизвестно, заявил ли победитель права на приз - на это у него есть 60 дней. По истечении этого срока, в случае невостребования, выигрыши более 10 млн евро возвращаются в оборот лотереи.