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Житель Франции выиграл 160 млн евро в общеевропейской лотерее

Житель Франции выиграл 160 млн евро в общеевропейской лотерее Главный приз европейской лотереи EuroMillions в размере €160 млн достался жителю Франции.
Другие страны
5 ноября 2022 г. 12:36
Житель Франции выиграл 160 млн евро в общеевропейской лотерее

Главный приз европейской лотереи EuroMillions в размере 160 млн евро достался жителю Франции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в субботу газета Le Parisien.

Как уточняет издание, это седьмой самый крупный выигрыш за всю историю этой лотереи во Франции. Самый большой куш в стране сорвал 15 октября 2020 года житель Французской Полинезии, которому счастливый билет принес 220 млн евро.

Пока неизвестно, заявил ли победитель права на приз - на это у него есть 60 дней. По истечении этого срока, в случае невостребования, выигрыши более 10 млн евро возвращаются в оборот лотереи.

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