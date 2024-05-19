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СМИ: Интриги в руководстве ЕС по климату привели к разногласиям с Германией

СМИ: Интриги в руководстве ЕС по климату привели к разногласиям с Германией Интриги и разные видения в руководстве Евросоюза относительно будущего экологической политики объединения привели к разногласиям с властями ФРГ.
Другие страны
19 мая 2024 г. 03:08
СМИ: Интриги в руководстве ЕС по климату привели к разногласиям с Германией

Интриги и разные видения в руководстве Евросоюза относительно будущего экологической политики объединения привели к разногласиям с властями ФРГ.

Как передает Report, об этом пишет журнал Der Spiegel.

По его информации, между правительством Германии и президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем назревает спор по поводу дальнейших действий ЕС в области экологии.

Отмечается, что в составленном главой Евросовета проекте "новой стратегической повестки дня", которая должна стать политическим ориентиром для ЕС на период с 2024 по 2029 год и будет принята на саммите в конце июня, климатический кризис занимает лишь незначительное место. "Зеленый курс" - крупный проект Евросоюза по защите климата, предусматривающий достижение нулевых углеродных выбросов к 2050 году, - в ней вообще отсутствует.

В МИД Германии, который возглавляют "зеленые", подобное было встречено с недоумением. Кабмин ФРГ призывает к "быстрой, инновационной, рыночной и социально справедливой реализации "Зеленого курса". По убеждению властей Германии, Европа должна "быть в авангарде амбициозных мер по защите климата", отмечает издание.

Одной из причин отсутствия "Зеленого курса" в разрабатываемой "повестке дня", как подчеркивает журнал, может быть то, что законодательный пакет по защите климата является центральным проектом председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, с которой конкурирует Мишель.

Стратегия "Зеленый курс" была принята ЕС в конце 2019 года. Она предусматривает переход к чистой экономике замкнутого цикла, сокращение загрязнения окружающей среды и сохранение биоразнообразия. План Евросоюза по сокращению выбросов парниковых газов до 2030 года был увеличен с ранее утвержденных 40% до как минимум 55% по сравнению с уровнем 1990 года.

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