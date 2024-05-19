Армия Израиля сообщила о гибели двух военнослужащих на юге сектора Газа

В ходе боевых действий против радикального палестинского движения ХАМАС на юге сектора Газа погибли еще двое военнослужащих Армии обороны Израиля.

В ходе боевых действий против радикального палестинского движения ХАМАС на юге сектора Газа погибли еще двое военнослужащих Армии обороны Израиля.

Как передает Report , об этом сообщила армейская пресс-служба.

Общее число израильских военных, погибших с момента обострения палестино-израильского конфликта, достигло 630.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.