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Армия Израиля сообщила о гибели двух военнослужащих на юге сектора Газа

Армия Израиля сообщила о гибели двух военнослужащих на юге сектора Газа В ходе боевых действий против радикального палестинского движения ХАМАС на юге сектора Газа погибли еще двое военнослужащих Армии обороны Израиля.
Другие страны
19 мая 2024 г. 09:30
Армия Израиля сообщила о гибели двух военнослужащих на юге сектора Газа

В ходе боевых действий против радикального палестинского движения ХАМАС на юге сектора Газа погибли еще двое военнослужащих Армии обороны Израиля.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

Общее число израильских военных, погибших с момента обострения палестино-израильского конфликта, достигло 630.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.

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Версия на азербайджанском языке Qəzzada ölən İsrail hərbçilərinin sayı 630-a çatıb

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