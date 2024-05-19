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Республиканцы хотят заменить спикера Палаты представителей Конгресса США Джонсона

Республиканцы хотят заменить спикера Палаты представителей Конгресса США Джонсона Представители Республиканской партии в Конгрессе Соединенных Штатов планируют заменить действующего спикера палаты представителей Майка Джонсона на посту лидера партии после ноябрьских выборов в Капитолий, несмотря на поддержку его кандидатуры со стороны
Другие страны
19 мая 2024 г. 00:37
Республиканцы хотят заменить спикера Палаты представителей Конгресса США Джонсона

Представители Республиканской партии в Конгрессе Соединенных Штатов планируют заменить действующего спикера палаты представителей Майка Джонсона на посту лидера партии после ноябрьских выборов в Капитолий, несмотря на поддержку его кандидатуры со стороны экс-президента страны Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Собеседники издания утверждают, что одним из претендентов на роль спикера палаты представителей является нынешний руководитель юридического комитета Джим Джордан, который уже занимается негласной подготовкой к выдвижению своей кандидатуры.

В публикации отмечается, что Джонсон все еще пользуется поддержкой Трампа, политики обсуждают бюджетные приоритеты страны, энергетическую и налоговую политику, а также содействие Республиканской партии в конгрессе администрации Трампа в его второй срок главы Белого дома в случае победы на президентских выборах.

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Версия на азербайджанском языке Respublikaçılar Nümayəndələr Palatasının spikerini əvəz etmək istəyirlər

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