Республиканцы хотят заменить спикера Палаты представителей Конгресса США Джонсона

Представители Республиканской партии в Конгрессе Соединенных Штатов планируют заменить действующего спикера палаты представителей Майка Джонсона на посту лидера партии после ноябрьских выборов в Капитолий, несмотря на поддержку его кандидатуры со стороны экс-президента страны Дональда Трампа.
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Собеседники издания утверждают, что одним из претендентов на роль спикера палаты представителей является нынешний руководитель юридического комитета Джим Джордан, который уже занимается негласной подготовкой к выдвижению своей кандидатуры.
В публикации отмечается, что Джонсон все еще пользуется поддержкой Трампа, политики обсуждают бюджетные приоритеты страны, энергетическую и налоговую политику, а также содействие Республиканской партии в конгрессе администрации Трампа в его второй срок главы Белого дома в случае победы на президентских выборах.