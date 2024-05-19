В Таиланде суд рассмотрит петицию сенаторов об отставке премьер-министра

Конституционный суд Таиланда 23 мая рассмотрит петицию группы из 40 сенаторов с требованием отправить в отставку главу правительства Сеттху Тхависина в связи с предполагаемым нарушением этического кодекса при назначении Пхичита Чынбана министром в канцеля

Конституционный суд Таиланда 23 мая рассмотрит петицию группы из 40 сенаторов с требованием отправить в отставку главу правительства Сеттху Тхависина в связи с предполагаемым нарушением этического кодекса при назначении Пхичита Чынбана министром в канцелярии премьер-министра.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Bangkok Post.

По данным источника издания, если суд согласится с этой петицией, то Тхависин и Чынбан могут быть отстранены от исполнения служебных обязанностей до вынесения решения, при этом у них будет 15 дней, чтобы сформулировать доводы в свою защиту.

Сенаторы возражают против назначения бывшего юриста Чынбана на должность в правительстве, учитывая его прошлое. В июне 2008 года суд приговорил его к шести месяцам тюремного заключения в связи с попыткой подкупа судей, когда он представлял интересы бывшего премьер-министра Таксина Чинавата по одному из дел о коррупционных преступлениях. После этого инцидента Совет юристов Таиланда приостановил действие его адвокатской лицензии на пять лет.

Тхависин в свою очередь заявил, что он обращался в Государственный совет, юридический орган правительства, за консультацией по поводу назначения Чынбана, прежде чем представить королю новый состав кабинета для утверждения.

Источник Bangkok Post в правительстве при этом сообщил, что после отбывания тюремного заключения Чынбаном прошло 10 лет, что дает ему право вновь занимать должности в государственных институтах.