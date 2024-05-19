О нас

Израиль заявил о ликвидации примерно 50 террористов в Рафахе

Израиль заявил о ликвидации примерно 50 террористов в Рафахе Израильские военные ликвидировали около 50 террористов в ходе продолжающейся операции в восточной части города Рафах.
Другие страны
19 мая 2024 г. 07:12
Израиль заявил о ликвидации примерно 50 террористов в Рафахе

Израильские военные ликвидировали около 50 террористов в ходе продолжающейся операции в восточной части города Рафах.

Как передает Report, об этом заявила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По ее информации, 401-я дивизия ЦАХАЛ "усиливает операцию" на восточной окраине Рафаха. Солдаты проводят точечные рейды против объектов террористической инфраструктуры и зданий, из которых террористы ХАМАС открыли огонь по военнослужащим.

Армейская пресс-служба сообщила, что в ходе операции бойцы ликвидировали около 50 террористов и обнаружили десятки туннелей, которые намерены уничтожить. К настоящему времени уничтожены сотни объектов инфраструктуры террористов, в том числе места, где производилось оружие, и готовые к применению пусковые установки.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке İsrail Rəfahda 50-yə yaxın terrorçunu məhv edib

Другие новости из категории

В Таиланде суд рассмотрит петицию сенаторов об отставке премьер-министра
В Таиланде суд рассмотрит петицию сенаторов об отставке премьер-министра
19 мая 2024 г. 07:46
Не менее шести человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Айдахо
ФотоНе менее шести человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Айдахо
19 мая 2024 г. 05:21
СМИ: Интриги в руководстве ЕС по климату привели к разногласиям с Германией
СМИ: Интриги в руководстве ЕС по климату привели к разногласиям с Германией
19 мая 2024 г. 03:08
Минобороны ФРГ запросило €3,8 млрд на помощь Украине
Минобороны ФРГ запросило €3,8 млрд на помощь Украине
19 мая 2024 г. 02:23
Республиканцы хотят заменить спикера Палаты представителей Конгресса США Джонсона
Республиканцы хотят заменить спикера Палаты представителей Конгресса США Джонсона
19 мая 2024 г. 00:37
На северо-востоке Афганистана из-за наводнений погибли не менее 68 человек
На северо-востоке Афганистана из-за наводнений погибли не менее 68 человек
18 мая 2024 г. 23:49
МВД Кыргызстана предостерегло граждан от участия в несанкционированных акциях
МВД Кыргызстана предостерегло граждан от участия в несанкционированных акциях
18 мая 2024 г. 23:11
США и Аргентина намерены активизировать сотрудничество в энергетике и добыче ископаемых
США и Аргентина намерены активизировать сотрудничество в энергетике и добыче ископаемых
18 мая 2024 г. 22:58
В ФРГ зафиксирован рост насильственных преступлений левых экстремистов
В ФРГ зафиксирован рост насильственных преступлений левых экстремистов
18 мая 2024 г. 22:25
В Молдове ухудшается демографическая ситуация
В Молдове ухудшается демографическая ситуация
18 мая 2024 г. 21:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi