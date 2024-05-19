Израиль заявил о ликвидации примерно 50 террористов в Рафахе

Израильские военные ликвидировали около 50 террористов в ходе продолжающейся операции в восточной части города Рафах.

Израильские военные ликвидировали около 50 террористов в ходе продолжающейся операции в восточной части города Рафах.

Как передает Report , об этом заявила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По ее информации, 401-я дивизия ЦАХАЛ "усиливает операцию" на восточной окраине Рафаха. Солдаты проводят точечные рейды против объектов террористической инфраструктуры и зданий, из которых террористы ХАМАС открыли огонь по военнослужащим.

Армейская пресс-служба сообщила, что в ходе операции бойцы ликвидировали около 50 террористов и обнаружили десятки туннелей, которые намерены уничтожить. К настоящему времени уничтожены сотни объектов инфраструктуры террористов, в том числе места, где производилось оружие, и готовые к применению пусковые установки.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.