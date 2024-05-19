Япония к 2030 году хочет занимать треть мирового рынка автомобилей нового поколения

Правительство Японии намерено утвердить новую стратегию цифровизации автомобильной промышленности, в рамках которой перед национальными производителями будет поставлена цель к 2030 году добиться 30%-ой доли мирового рынка так называемых программно-определ

Правительство Японии намерено утвердить новую стратегию цифровизации автомобильной промышленности, в рамках которой перед национальными производителями будет поставлена цель к 2030 году добиться 30%-ой доли мирового рынка так называемых программно-определяемых автомобилей (SDV).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Yomiuri.

Для этого власти планируют продвигать сотрудничество между компаниями в трех областях: разработка программного обеспечения, беспилотное вождение и использование данных. В частности, о таком взаимодействии с 2025 года уже задумываются крупнейшие японские концерны Toyota Motor, Honda Motor и Nissan Motor.

Если концепция будет реализована, то компании смогут устанавливать на свою продукцию общие детали и программное обеспечение. Также будет ускорена совместная разработка автомобильных полупроводников. С целью развития технологий беспилотного вождения власти страны также рассматривают возможность создания новой компании по эксплуатации грузового транспорта без водителей.

SDV - это автомобили, программное обеспечение которых можно обновить через интернет, добавив или убрав те или иные функции. Сейчас в сфере цифровизации автомобилей лидируют Китай и США. Японские компании в настоящее время контролируют около 30% мирового рынка автомобилей, включая в первую очередь модели с двигателем внутреннего сгорания. Однако доля японских электромобилей пока что довольно низкая и составляет лишь несколько процентов. Именно среди электромобилей встречается больше всего SDV.