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МВД Кыргызстана предостерегло граждан от участия в несанкционированных акциях

МВД Кыргызстана предостерегло граждан от участия в несанкционированных акциях МВД Кыргызстана обратилось с призывом к жителям республики не принимать участия в несанкционированных акциях и напомнило об ответственности за нарушение закона.
Другие страны
18 мая 2024 г. 23:11
МВД Кыргызстана предостерегло граждан от участия в несанкционированных акциях

МВД Кыргызстана обратилось с призывом к жителям республики не принимать участия в несанкционированных акциях и напомнило об ответственности за нарушение закона.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"В связи с недавними событиями в столице МВД Кыргызской Республики призывает граждан, а в особенности молодежь, воздержаться от участия в несанкционированных акциях и не забывать о последствиях совершения противоправных действий", - отмечает пресс-служба.

В МВД напомнили, что подобные действия нарушают "нормальное функционирование учреждений, организаций, представляют реальную угрозу жизни и здоровью граждан", а также нарушают права жителей столицы на свободное перемещение.

Напомним, что в ночь на 18 мая в Бишкеке произошли столкновения между местными жителями и студентами из Пакистана и Индии, после которых за медпомощью обратились 29 человек. Поводом для конфликта послужила произошедшая драка 13 мая в одном из районов столицы между иностранными студентами и местными жителями.

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