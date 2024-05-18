МВД Кыргызстана предостерегло граждан от участия в несанкционированных акциях

МВД Кыргызстана обратилось с призывом к жителям республики не принимать участия в несанкционированных акциях и напомнило об ответственности за нарушение закона.

МВД Кыргызстана обратилось с призывом к жителям республики не принимать участия в несанкционированных акциях и напомнило об ответственности за нарушение закона.

Как передает Report , об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"В связи с недавними событиями в столице МВД Кыргызской Республики призывает граждан, а в особенности молодежь, воздержаться от участия в несанкционированных акциях и не забывать о последствиях совершения противоправных действий", - отмечает пресс-служба.

В МВД напомнили, что подобные действия нарушают "нормальное функционирование учреждений, организаций, представляют реальную угрозу жизни и здоровью граждан", а также нарушают права жителей столицы на свободное перемещение.

Напомним, что в ночь на 18 мая в Бишкеке произошли столкновения между местными жителями и студентами из Пакистана и Индии, после которых за медпомощью обратились 29 человек. Поводом для конфликта послужила произошедшая драка 13 мая в одном из районов столицы между иностранными студентами и местными жителями.