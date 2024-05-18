На северо-востоке Афганистана из-за наводнений погибли не менее 68 человек

Жертвами наводнений в провинциях Гор и Фарьяб на северо-востоке Афганистана стали по меньшей мере 68 человек.

Жертвами наводнений в провинциях Гор и Фарьяб на северо-востоке Афганистана стали по меньшей мере 68 человек.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал TOLOnews.

"В результате наводнений погибли 50 человек, включая женщин и детей, есть пропавшие без вести", сказал представитель губернатора провинции Гор Абдул Вахид Хамас, слова которого приводит канал. Он добавил, что стихия нанесла крупный материальный ущерб, разрушены порядка 2 тыс. домов.

Из-за наводнений люди не могут пользоваться колодцами с питьевой водой, отмечает телеканал. В свою очередь представитель губернатора провинции Фарьяб сообщил, что жертвами стихии в регионе стали 18 человек.

Вызванные ливнями наводнения затронули несколько провинций Афганистана, в том числе Баглан, Бадахшан, Бадгис, Гильменд, Забуль, Кабул, Кандагар, Кунар, Пактия, Парван, Тахар, Урузган и Фарах.