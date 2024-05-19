Не менее шести человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Айдахо

Не менее шести человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Айдахо

По меньшей мере шесть человек погибли, еще десяток получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия в городе Айдахо-Фолс, штат Айдахо.

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По меньшей мере шесть человек погибли, еще десяток получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия в городе Айдахо-Фолс, штат Айдахо. Как передает Report со ссылкой на телеканал ABC, об этом сообщила местная полиция. Согласно информации, инцидент произошел на 20-м шоссе на северо-западе города. Так, пикап "Додж Рам" врезался в микроавтобус "Шевроле", в котором находились не менее 15 человек. Водитель и пять пассажиров последнего от полученных травм скончались на месте происшествия, еще девять пассажиров и водитель пикапа были госпитализированы в местные больницы. Шоссе было перекрыто в течение пяти часов. Других подробностей полиция штата не приводит. На месте работают сотрудники экстренных служб. Подпишитесь на наш Telegram канал