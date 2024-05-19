Минобороны ФРГ запросило €3,8 млрд на помощь Украине

Министерство обороны Германии просит у правительства страны 3,8 миллиарда евро для помощи Украине.

Министерство обороны Германии просит у правительства страны 3,8 миллиарда евро для помощи Украине.

Как передает Report , об этом говорится в материале немецкого издания Bild.

"Ведомство [министра обороны Бориса] Писториуса сообщило о дополнительной потребности в размере 3,8 миллиарда евро на помощь Украине в рамках текущего финансового года", - пишет газета.

По ee данным, ранее глава Минобороны встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем и министром финансов Кристианом Линднером. Запрос на выделение дополнительных средств должен быть представлен на утверждение парламента в июне.

Утверждается, что Министерство финансов поддерживает запрос.