Минобороны ФРГ запросило €3,8 млрд на помощь Украине

Министерство обороны Германии просит у правительства страны 3,8 миллиарда евро для помощи Украине.
Как передает
"Ведомство [министра обороны Бориса] Писториуса сообщило о дополнительной потребности в размере 3,8 миллиарда евро на помощь Украине в рамках текущего финансового года", - пишет газета.
По ee данным, ранее глава Минобороны встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем и министром финансов Кристианом Линднером. Запрос на выделение дополнительных средств должен быть представлен на утверждение парламента в июне.
Утверждается, что Министерство финансов поддерживает запрос.