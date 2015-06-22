В Пакистане от аномальной жары скончались более 120 человек

Баку. 22 Июня. REPORT.AZ/ По меньшей мере 122 человека стали жертвами аномальной жары в пакистанском Карачи и его окрестностях.

Как передает Report со ссылкой на ББС, об этом заявляют власти провинции Синд.

С начала субботы в городе от жары умерли 114 человек, сообщил агентству Франс Пресс секретарь департамента здравоохранения провинции Сайед Мангнеджо. Еще восемь человек скончались в трех других районах провинции Синд.

Власти заявляют, что все больницы в провинции работают в режиме чрезвычайной ситуации, врачам было запрещено уходить на выходные и в отпуск.

Температура воздуха в Карачи в субботу достигла 45 градусов по Цельсию. Последний раз такая жара в это время года в Карачи была зафиксирована 36 лет назад - в июне 1979 года, когда столбик термометра поднимался до отметки 47 градусов.

По прогнозам метеорологов, в ближайшие дни жара спадет, однако врачи рекомендуют жителям избегать долгого пребывания на солнце и носить легкую хлопковую одежду.