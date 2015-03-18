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    ​Жертвами тропического циклона "Пэм" на Вануату стали 11 человек

    Общее число людей затронутых стихией, оценивается в 60 тыс.

    Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Одиннадцать человек погибли в результате тропического циклона "Пэм" на Вануату.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило во вторник Управление ООН по координации гуманитарных вопросов.

    Ранее сообщалось о 24 жертвах стихийного бедствия.

    Сейчас в 48 центрах временного размещения на территории островного государства остаются более 3,3 тыс. человек. При этом общее число людей, в той или иной степени затронутых стихией, оценивается в 60 тыс.

    Над территорией Вануату ежедневно проводятся полеты для оценки последствий циклона.

    Отдельную озабоченность вызывают ситуация в сфере здравоохранения и вопросы продовольственного обеспечения населения.

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