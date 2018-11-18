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    Жертвами обстрела боевиков в провинции Латакия стали 18 сирийских военных

    Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Обстрел боевиками населенного пункта Сафсара в провинции Латакия привел к гибели 18 сирийских военных, еще один ранен. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Владимир Савченко.

    "В течение суток боевики совершили обстрелы пригородов городов Алеппо (трижды) и Хама (дважды), населенного пункта Телль-Алуш провинции Алеппо и населенного пункта Сафсара провинции Латакия. В результате обстрела населенного пункта Телль-Алуш... ранен один военнослужащий ВС САР [Вооруженных сил Сирийской Арабской Республики]. При обстреле населенного пункта Сафсара... погибло 18 и ранен один военнослужащий ВС САР", - рассказал Савченко.

    Ранее сообщалось о том, что не менее 17 человек погибли в Сирии в результате авиаудара коалиции во главе с США.

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