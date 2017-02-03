Жертвами обрушения жилого дома в Китае стали 7 человек

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Жертвами обрушения нескольких секций пятиэтажного жилого дома в городе Вэньчжоу на Востоке Китая стали семь человек, еще двое находятся в больнице на лечении.

Как передает Report, об этом сoобшил портал Sina.

Строения обрушились в деревне Дахуэй. По последним данным, семь человек погибли, еще двое получили травмы и находятся на лечении в больнице.

Среди выживших - 63-летняя женщина, которую удалось обнаружить и спасти после того, как она сделала телефонный звонок, находясь под завалами.

В настоящее время местные власти продолжают работу на месте трагедии, ведется расследование причин обрушения.