Жертвами непогоды в США стали 34 человека

Число жертв морозов и непогоды в семи штатах США возросло до 34

Число жертв морозов и непогоды в семи штатах США возросло до 34.

Как передает Report, oб этом сообщил телеканал СBS.

По его сведениям, наибольшее число погибших зафиксировано в штате Техас, где в результате инцидентов, связанных с суровыми погодными условиями, умерли 20 человек.

Согласно последним данным, из-за снежной бури около 300 тыс. жителей Техаса по-прежнему остаются без электроснабжения, более 260 тыс. из них лишены водопроводной воды. При этом на значительной части территории штата сохраняются аномальные для этих мест холода.