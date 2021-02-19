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Жертвами непогоды в США стали 34 человека

Жертвами непогоды в США стали 34 человека Число жертв морозов и непогоды в семи штатах США возросло до 34
Другие страны
19 февраля 2021 г. 08:45
Жертвами непогоды в США стали 34 человека
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Число жертв морозов и непогоды в семи штатах США возросло до 34.

Как передает Report, oб этом сообщил телеканал СBS.

По его сведениям, наибольшее число погибших зафиксировано в штате Техас, где в результате инцидентов, связанных с суровыми погодными условиями, умерли 20 человек.

Согласно последним данным, из-за снежной бури около 300 тыс. жителей Техаса по-прежнему остаются без электроснабжения, более 260 тыс. из них лишены водопроводной воды. При этом на значительной части территории штата сохраняются аномальные для этих мест холода.

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