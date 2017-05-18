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    Жертвами ИГ в Мосуле стали 10 военнослужащих

    Смертник подорвал заминированный автомобиль недалеко от расположения сотрудников Отдела по борьбе с терроризмом© Courtesy İmage

    Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Жертвами терактов, организованных ИГ на западе города Мосул, погибли десять военнослужащих.

    Как передает Report, со ссылкой на Anadolu, oб этом сoобщил представитель федеральной полиции Ирака Адди Абдульвеххаб ас-Саиди.

    По его словам, один из терактов был организован в районе Рыфаи на северо-западе второго по величине города страны: смертник подорвал заминированный автомобиль недалеко от расположения сотрудников Отдела по борьбе с терроризмом, в результате погибли трое военнослужащих.

    Еще два заминированных автомобиля были подорваны в районе Урайби на западе Мосула: погибли семь военнослужащих.

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