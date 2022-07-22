Жертвами авиаудара ВКС РФ по Идлибу стали 7 мирных сирийцев

ВКС России нанесли удар по двум селениям Идлибской зоны деэскалации на северо-западе Сирии, погибли семь человек, в том числе пять детей.

ВКС России нанесли удар по двум селениям Идлибской зоны деэскалации на северо-западе Сирии, погибли семь человек, в том числе пять детей.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сообщили источники в командовании сил умеренной оппозиции, российские самолеты взлетели с авиабазы Хмеймим в пятницу.

Ударам подверглись селения Якубия и Джудейда, где компактно проживают арабы-христиане.

По данным Управления гражданской обороны Идлиба (Белые каски), в больницы доставлены не менее тринадцати человек.