Жертвами атаки в Пакистане стали трое военнослужащих

Баку. 18 Сентября. REPORT.AZ/ В результате вооруженного нападения на группу военнослужащих недалеко от города Пешавар на северо-западе Пакистана убиты три человека.

Как передает Report, согласно сообщению полиции, автомобиль с военнослужащими был обстрелян мотоциклистом, скрывшимся с места происшествия.

Ответственность за инцидент взяла на себя группировка "Джамаат аль-Ахрар", отделившаяся от движения "Талибан".

Представитель группировки Ахсануллах Ахсан сообщил, что нападение стало ответом на позицию армии, «выступающей против функционирования мечетей».