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    Жертвами атаки в Пакистане стали трое военнослужащих

    Автомобиль с военнослужащими был обстрелян мотоциклистом

    Баку. 18 Сентября. REPORT.AZ/ В результате вооруженного нападения на группу военнослужащих недалеко от города Пешавар на северо-западе Пакистана убиты три человека.

    Как передает Report, согласно сообщению полиции, автомобиль с военнослужащими был обстрелян мотоциклистом, скрывшимся с места происшествия.

    Ответственность за инцидент взяла на себя группировка "Джамаат аль-Ахрар", отделившаяся от движения "Талибан".

    Представитель группировки Ахсануллах Ахсан сообщил, что нападение стало ответом на позицию армии, «выступающей против функционирования мечетей».

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