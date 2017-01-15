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    Жертвами аномальных морозов в Сербии стали 6 человек

    Житель села на юге Сербии стал шестой жертвой заморозков

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Жертвами аномальных морозов в Сербии стали шесть человек

    Как передает Report, об этом сoобшил РТС.

    По данным, житель села на юге Сербии стал шестой жертвой заморозков, начавшихся в республике 6 января.

    Митар Любисавлевич 49 лет проживал один в селе Реткоцер муниципалитета Медведже в гористой местности на самом юге республики. Сотрудники местного центра соцзащиты обнаружили его тело в субботу.

    "Поиски организовал центр соцзащиты, после того как сотрудники выяснили, что он несколько дней не был дома. Тело обнаружено через два дня в снегу в месте Гаварин Поток", — цитирует телеканал главу муниципалитета Небойшу Арсича.

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