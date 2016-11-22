Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Землетрясение на востоке Японии вызвало цунами высотой до 1,4 метра.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NHK.

По его данным, волна такой высоты наблюдалась в районе порта Сэндай на побережье префектуры Мияги.

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло на рассвете во вторник на востоке Японии, сильные подземные толчки ощущались и в Токио. В некоторых прибрежных префектурах объявлена эвакуация из-за угрозы цунами до трех метров.

Эпицентр землетрясения находился в океане недалеко от побережья префектуры Фукусима, где в 2011 году из-за землетрясения и цунами произошла авария на атомной электростанции.