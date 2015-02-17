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    ​Землетрясение магнитудой 6,8 в Японии: объявлена угроза цунами

    Информация о пострадавших и разрушения не поступала

    Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ На северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 6,8.

    Как передает Report, об этом сообщает Геологическая служба США.

    Землетрясение было зафиксировано во вторник, 17 февраля, в 08:06 по местному времени. Его эпицентр располагался в море, у берегов крупнейшего острова Японского архипелага Хонсю, в 102 км к северо-востоку от города Камаиси (префектура Иватэ), и в 537 км к северо-востоку от Токио. Очаг залегал на глубине 10 км.

    Информация о пострадавших и разрушения не поступала. Национальное метеорологическое управление Японии опубликовало предупреждение об угрозе цунами в префектуре Иватэ.

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