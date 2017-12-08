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    Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в Тихом океане

    Сведения о жертвах и разрушениях пока не поступали

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в ночь на пятницу в Тихом океане у берегов Федеративных Штатов Микронезии.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Геологическая служба США.

    По ее данным, эпицентр находился в океане, в 236 км к северо-востоку от города Колониа на острове Яп, где проживают около 7 тыс. человек. Очаг стихии залегал на глубине 45 км.

    Информация о разрушениях, пострадавших или угрозе возникновения цунами не поступала.

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